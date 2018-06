Danimarca-Australia 1-1, pari su rigore

Samara, 21 giu. – (AdnKronos) – Danimarca e Australia hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per il gruppo C dei , disputato a Samara. Tutte nel primo tempo le reti: al vantaggio dei danesi firmato da Eriksen al 7′, ha risposto Jedinak su rigore al 38′.

Nella classifica del girone i nordeuropei guidano con 4 punti, seguono Francia a 3, Australia a 1 e il Perù a zero. Sudamericani e transalpini si affronteranno alle 17 a Ekaterinburg.