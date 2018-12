Danza: scuola ballo Accademia Scala allo Streheler con Cenerentola

Milano, 10 dic. (AdnKronos) – Dal 13 al 21 dicembre 2018 la Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala torna sul palcoscenico del Piccolo Teatro di Milano/Teatro d’Europa nell’ormai tradizionale appuntamento natalizio che quest’anno vedrà in scena gli allievi diretti da Maurizio Vanadia nella ‘Cenerentola’, balletto commissionato dalla Fondazione Bracco con la coreografia di Frédéric Olivieri su musiche di Sergej Prokof’ev.

Realizzato nel 2015, il balletto ha conosciuto un grandissimo successo in Italia e all’estero. Per Diana Bracco, presidente della Fondazione Bracco che dal 2012 è al fianco dell’Accademia Teatro alla Scala come socio fondatore, “favorire la crescita culturale e, al contempo, offrire ai giovani l’opportunità di sviluppare i propri talenti, risponde appieno alla mission della Fondazione che nasce per formare, promuovere e diffondere espressioni della cultura, della scienza e dell’arte anche quali mezzi per il miglioramento della qualità della vita e della coesione sociale”.