Dazi: Boccia, Italia ha tutto da perdere

Milano, 26 giu. (AdnKronos) – “E’ evidente che se cominciamo con i dazi e con le risposte, giustamente, da una parte e dall’altra, il mondo si riduce non a una società inclusiva e aperta”, ma a qualcosa di “molto più ridotto”. Lo dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine dell’assemblea di Anie. “Un paese ad alta vocazione all’export come l’Italia, che non ha materie prime, chiaramente ha tutto da perdere in una dimensione del mondo che va verso questa direzione”, sottolinea ancora.