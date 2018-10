Def: Altomonte, manovra elettorale, dopo agenzie rating rischio avvitamento (2)

(AdnKronos) – Ma anche se, come probabile, anche solo una delle quattro principali agenzie di rating dovesse procedere a un downgrade “assisteremmo a un avvitamento” della situazione, avverte Altomonte. Nella quale “sale ulteriormente lo spread, si acuisce il credit crunch sulle imprese, quindi minore crescita, minore sostenibilità del rapporto debito/Pil, ergo un nuovo taglio del rating, e prima o poi anche le altre agenzie, per non perdere la propria credibilità, seguiranno. E’ una china molto pericolosa”.

In una situazione del genere “penso sia difficile che arriveremo alle elezioni europee a maggio con questo governo. In quel caso voteremo prima delle elezioni di maggio e rischiamo di andare a sbattere”. Anche perché, continua, “non penso che il governo cerchi alternative realistiche. Questa ha tutto il sapore di una finanziaria elettorale, tutto subito, e del doman non v’è certezza”. Come il reddito d cittadinanza proposto dal M5S, difficilmente realizzabile nel breve periodo.

Dunque, spiega l’economista, “meglio continuare ad alzare la posta in gioco con una rincorsa elettorale, e se l’Europa ed i mercati ci portano ad elezioni anticipate, Lega e M5S se la rigiocano, ma dopo aver fatto un po’ di macerie finanziarie ed economiche”. In questo senso i numeri del Def “hanno un grado di realismo basso. Mi verrebbe da dire che sono quasi creati apposta per cercare l’incidente con Bruxelles e per andare a votare il prima possibile”.

