Def: Barbagallo, dovrà rilanciare economia e occupazione

Roma, 28 set. (AdnKronos) – “Nei prossimi giorni, daremo un giudizio articolato sulla manovra. Possiamo intanto ribadire che la Uil, insieme al sindacato europeo, è sempre stata contraria all’austerità e favorevole a scelte che puntino a rilanciare l’economia”. A dichiararlo è il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, commentando il varo della nota di aggiornamento al Def.

“Dobbiamo, però, discutere – dice Barbagallo – su come utilizzare le risorse disponibili per ridurre le tasse sul lavoro e sulle pensioni, per fare investimenti e per discutere di assistenza e previdenza. Il nostro giudizio sulla manovra dipenderà dalla capacità di rispondere a queste esigenze di merito dalle quali dipendono la ripresa dell’economia e dell’occupazione”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...