Def: Bernini, non bastano enunciazioni principio Tria

Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “‘Se vogliamo più crescita ci vogliono più investimenti’. Sottoscriviamo senza dubbi le parole del ministro Tria, ma è evidente che non basta solo una semplice enunciazione di principio. Bisogna inserire nel Def e poi nella legge di Bilancio risorse vere, corpose e spendibili per realizzare infrastrutture materiali e immateriali, per eseguire le indifferibili manutenzioni ormai ferme da anni”. Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo Fi al Senato.

“E poi -aggiunge- bisognerà superare i no dei Cinquestelle sulle opere grandi e piccole. Riuscirà il ministro dell’Economia in questa impresa titanica? Abbiamo seri dubbi in proposito, visto che anche nella seconda versione della Nota di aggiornamento al Def prevalgono le misure assistenzialiste che vanno in direzione opposta alla necessità di favorire la crescita. Attendiamo di leggere il provvedimento del governo ancora non pervenuto alle Camere per conoscere i veri numeri e i dettagli della manovra che saranno molto importanti per capire dove il governo intende portare il Paese”.

