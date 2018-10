Def: Brunetta, molto preoccupato, Italia rischia tracollo

Milano, 6 ott. (AdnKronos) – “Sono molto preoccupato. Nella prossima settimana l’Italia rischia il tracollo, dopo la bocciatura di ieri della Nadef da parte della Commissione europea”. Così il deputato e responsabile del dipartimento di politica economica di Forza Italia, Renato Brunetta, durante la convention azzurra #IdeeItalia, organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano.

“Il Parlamento dovrà dare il suo via libera allo scostamento dagli obiettivi di bilancio per il prossimo triennio, mettendo definitivamente per iscritto la sua volontà di non rispettare i vincoli di finanza pubblica concordati con la Commissione europea, in primis quello del pareggio di bilancio nel medio termine. Una volta votato quello scostamento il disastro sarà fatto. Avremo contro tutti: Commissione europea, Banca centrale europea e mercati”, spiega Brunetta. “A quel punto, ci sarà di nuovo una ondata di svendite di titoli di Stato, con il rischio che gli investitori internazionali non si presentino nemmeno alle prossime aste del Tesoro, facendo aumentare nuovamente i rendimenti d’emissione. Allora gli esponenti di Lega e Cinque Stelle si dovranno accorgere che siamo noi ad avere bisogno dei mercati finanziari, non viceversa. Ma, purtroppo, sarà troppo tardi”, aggiunge.

“Questo governo sovranista e populista, non eletto dal popolo, ha snaturato il programma di governo con una legge di Bilancio tutta infarcita di assistenzialismo inutile e senza quello choc fiscale rappresento dalla flat tax che era contenuto nel programma di centrodestra. Non diciamo questo perché vogliamo sembrare gli uccelli del malaugurio ma perché è troppo facile immaginare che, quando ci si isola completamente a livello internazionale, alla fine si va dritti dritti verso il baratro”, conclude Brunetta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...