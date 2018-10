Def: Buffagni, Salvini confuso, per reddito cittadinanza 10 mld

Roma, 4 ott.(AdnKronos) – “Era mattino presto e forse si è confuso. Ho qua davanti la tabella delle cifre aggiornata e, d’accordo con i nostri partner di governo, abbiamo stanziato 9 miliardi più uno per il reddito di cittadinanza”. Così il sottosegretario agli Affari regionali Stefano Buffagni, del M5S, a Mattino Cinque risponde al vicepremier Matteo Salvini, che ha annunciato uno stanziamento di 8 miliardi per il reddito di cittadinanza.

“Ottimo, invece – prosegue Buffagni – che si discuta su come migliorare l’applicazione di questa misura a tutela dei più deboli: giusto che si ragioni su come renderla più funzionale, perché come al solito per aiutare gli onesti rischiamo che i furbi se ne approfittino. Non daremo soldi alla gente per stare sul divano”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...