Def: Conte, da incontro con aziende investimenti aggiuntivi 15 mld

Roma, 10 ott. (AdnKronos) – Dall’incontro con le aziende di Stato “è derivato un piano di investimenti aggiuntivo di 15 miliardi di euro, rispetto a quello da loro programmati, per il prossimo quinquennio. Si potrebbe arrivare a 20 mld nel caso in cui riuscissimo a realizzare, come ci proponiamo di fare, tutta la semplificazione burocratica e quelle riforme strutturali che abbiamo anticipato”. Così il premier Giuseppe Conte al termine della cabina di regia sugli investimenti.

“Siamo soddisfatti e orgogliosi e dobbiamo procedere su questa linea”. Con le aziende, aggiunge, “abbiamo convenuto con loro che una diversa manovra avrebbe avuto una prospettiva di crescita molto debole e avrebbe potuto portare ad una fase di recessione. il Paese non se lo merita. Abbiamo una grande potenzialità e voleremo in questa direzione”, sottolinea il presidente del Consiglio aggiungendo che più che all’Europa “è un messaggio all’Italia, a noi stessi”.

