Def: Conte, non freddi calcoli ma cura e bisogni persone al centro

Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “In queste settimane abbiamo lavorato intensamente per progettare la società che vogliamo. Non ci siamo limitati ad approvare un mero documento contabile, in cui inserire numeri e indicare freddi calcoli algebrici. Abbiamo delineato una manovra economica avendo cura dei bisogni delle persone. Pensando a loro abbiamo progettato misure volte a garantire equità e sviluppo sociale”. A rivendicarlo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco, patrono d’Italia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...