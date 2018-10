Def: Conte, orgoglioso di reddito cittadinanza

Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “Il reddito di cittadinanza è una misura di cui sono particolarmente orgoglioso: non un sussidio ma una scintilla che permetterà di essere partecipi nella nostra società a tante persone che ora ne sono escluse”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco, patrono d’Italia.

Per il presidente del Consiglio, la misura fortemente voluta dal M5S “contribuirà a offrire un’opportunità di lavoro ai tanti giovani costretti al dilemma: se fuggire dalla propria terra e dai propri cari oppure rassegnarsi alla mortificazione di non avere un lavoro e un’indipendenza economica”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...