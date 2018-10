Def: da dismissioni 0,3 punti percentuali pil l’anno in 2018-20

Roma, 5 ott. (AdnKronos) – Coerentemente con il Def, la proiezione tendenziale ipotizza introiti da dismissioni pari a 0,3 punti percentuali di pil all’anno nel periodo 2018-2020, mentre tali introiti non sono messi in conto per il 2021. E’ quanto si legge nella Nota di aggiornamento al Def che è stato pubblicata ieri sera dal ministero dell’Economia.

La nuova previsione tendenziale del rapporto debito/pil “continua a indicarne una riduzione nel prossimo triennio, ma di entità inferiore a quanto riportato nel Def. Partendo da 131,2% nel 2017, il rapporto scenderebbe a 124,6% nel 2021 (contro 122% nella stima Def)”, si sottolinea ancora.

Nel 2019 la Regola del debito, si rileva nella Nota di aggiornamento, “non sarebbe pienamente soddisfatta in chiave prospettica (forward looking), giacché la differenza fra il dato proiettato e il livello di riferimento secondo la Regola (122,2% nel 2021) sarebbe pari a 2,4 punti percentuali, mentre nel Def risultava essere pari a 0,8 punti. Questo peggioramento riflette la minor crescita del pil e i più elevati pagamenti per interessi della previsione aggiornata”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...