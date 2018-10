Def: Di Maio, canto vittoria e festeggio

Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Io canto vittoria stasera e festeggio perchè abbiamo ottenuto che dentro la legge di bilancio entrassero le nostre promesse e che quindi siamo ancora una volta un governo che mantiene le promesse”. Lo dice il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in una diretta sul suo profilo Facebook.

“Qualcuno in questi giorni, sia in Italia che fuori Italia, ha provato a dirci che dovevamo abbassare quel 2,4 -prosegue l’esponente dell’esecutivo- e quindi ancora una volta abbandonare gli italiani. Io questo non lo faccio e vi prometto che non vi abbandoneremo. E’ solo l’inizio, questa nostra vittoria di stasera, perchè adesso ci mettiamo tutti in cammino con una serenità diversa, di chi vive sopra la soglia di povertà e non sotto la soglia di povertà. Ma c’è ancora tanto da fare per migliorare le condizioni dell’Italia”.

