Def: Di Maio, in arrivo misure per enti locali in difficoltà

Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “Nel decreto fiscale e nella legge di bilancio dovranno esserci provvedimenti a favore degli enti locali in difficoltà. Su questo non può esserci alcuno scontro politico, bisogna andare oltre gli schieramenti nell’interesse primario dei cittadini che hanno diritto ad avere l’erogazione dei servizi essenziali”. Così il vicepremier, Luigi Di Maio nel corso dell’incontro a palazzo Chigi con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, per discutere della situazione finanziaria del Comune di Napoli.

“Le linee guida del Mef appena varate – rileva ancora Di Maio- permetteranno ai comuni di usare finalmente gli avanzi di amministrazione per fare quegli investimenti che i governi precedenti hanno sempre bloccato. L’utilizzo degli avanzi rappresenta il primo passo per ridare reale autonomia ai comuni”.

