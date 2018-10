Def: Di Maio, se spread non è a 300 commissari sparano contro Italia

Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “In questo momento vedere il presidente del Fondo salva-Stati fare interviste a Bloomberg proprio nel giorno in cui potevano esserci difficoltà per l’Italia, lasciatemi dire che è francamente singolare. Come vedete, quando i mercati non raggiungono 300 di spread qualche commissario spara contro l’Italia”. Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei cronisti all’ambasciata italiana a Berlino e richiamando le parole del direttore generale dell’European Stability Mechanism (Esm), Klaus Regling.

“Se si mettono in contraddizione il mercato e i diritti dei cittadini – prosegue Di Maio – il mercato perde sicuro. Noi abbiamo varato una manovra in cui crediamo, che crediamo possa rilanciare il Paese, le imprese e aiutare le persone in difficoltà”.

