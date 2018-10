Def: Di Maio, Ue capirà bontà manovra, non è governo incompetenti

Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Sono sicuro che nel confronto con l’Unione europea e anche con i mercati, con un proficuo dialogo, potremo spiegare la bontà della manovra, che non vuol far saltare i conti ma va spiegata bene perché questo governo in tutto il mondo è descritto come un governo di incompetenti o che vuole male all’Italia. Siccome non è così e noi vogliamo il bene dell’Italia e degli italiani, sono convinto che nel confronto con l’Ue potremo dimostrare la bontà di questa manovra”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei cronisti all’ambasciata italiana a Berlino.

