Def: Gelmini, bocciatura Ue faccia riflettere, manovra sbagliata

Milano, 6 ott. (AdnKronos) – “La bocciatura del Def da parte dell’Europa è l’ennesima prova che questa manovra va nella direzione sbagliata, è una manovra della decrescita. Qui a ‘IdeeItalia’ noi stiamo costruendo, con gli imprenditori, con il mondo delle professioni, e con la società civile, le nostre proposte per una legge di bilancio che vada nella direzione del lavoro, della crescita e dello sviluppo”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine della convention organizzata a Milano dal gruppo azzurro di Montecitorio.

“Questa bocciatura non è stata una sorpresa, ma il punto è un altro: questa manovra – evidenzia – è sbagliata non perché viene bocciata dall’Europa, è sbagliata perché indebita gli italiani senza costruire lavoro, senza dare fiducia all’impresa, senza quello shock fiscale che il centrodestra aveva promesso in campagna elettorale. È una manovra targata Di Maio, è una manovra della decrescita che va nella direzione sbagliata”.

