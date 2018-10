Def: Kullas (Cep), lettera Ue non preoccupa, governo tema i mercati/Adnkronos (3)

(AdnKronos) – La priorità dell’Italia è “puntare sulla riduzione del suo debito pubblico”. Un compito non impossibile anche alla luce delle regole europee, che impongono che il debito debba scendere del 5%, su una media di tre anni, fino a raggiungere il 60% del Pil. Per ridurre il debito e rilanciare la crescita occorre ad esempio puntare sulla produttività. “Uno dei problemi più grandi per l’Italia è la crescita della produttività, che da decenni non cresce più”, sottolinea Kullas. Un fattore che pesa anche sugli investimenti.

Il governo italiano “dovrebbe creare il giusto clima per gli investitori e per le società. E anche la manovra deve tenere gli investimenti in maggior conto e ridurre il lato consumi”. La “cosa preoccupante” degli annunci dell’esecutivo, continua l’economista del Cep, è che le misure contenute in manovra non sono spese per investimenti ma aumenti di spesa per i consumi, come il reddito di cittadinanza.

“Ho personalmente dei dubbi che questi incrementi di spesa portino all’incremento del Pil atteso dal governo” e anzi la manovra “potrebbe portare a un aumento del debito anziché a una sua riduzione. Se si prende tutto assieme, ci sono dei dubbi che la manovra sia sostenibile”.

