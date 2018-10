Def: Le Maire, saranno giudicati i fatti, ruolo Moscovici valutare budget

Parigi, 7 ott. (AdnKronos) – “Saranno giudicati i fatti. E’ il ruolo della Commissione Ue, spetta al Commissario agli affari economici Pierre Moscovici valutare il budget italiano e quindi mi sembra legittimo che lo faccia”. Così ai microfoni della radio francese ‘Europe 1′ il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire commentando le prese di posizioni del Commissario Ue, Pierre Moscovici sulla manovra italiana.

“Saranno giudicati gli atti. Non facciamo alcun processo alle intenzioni del Governo italiano. Aspetteremo di vedere quale budget presenterà l’Italia, quale sarà il livello di deficit. In due settimane l’obiettivo è già cambiato”, sottolinea Le Maire.

Nel 2019, rileva il ministro transalpino, “in Francia il rapporto deficit/pil sarà dell’1,9% a quale aggiungiamo un 0,9% punti di pil in più legato al Cice. E’ un evento eccezionale, altrimenti il deficit/pil si attesterebbe all’1,9%, al livello più basso dal 2001” mentre per l’anno prossimo sarà al 2,8%. La Francia, infatti, ha trasformato il credito di imposta per la competitività e l’impiego (il Cice) in uno sgravio fiscale pieno: nel 2019 si ridurranno così alcune entrate mentre per l’ultima volta si avrà il rimborso dei crediti di imposta del 2018. L’introduzione della ritenuta alla fonte farà slittare di un mese alcune entrate. L’effetto complessivo della misura è pari a 0,9 punti di pil: escludendo questi effetti temporanei, il deficit/pil 2019 che si attesterà secondo il Governo al 2,8% sarebbe risultato pari all’1,9%.

