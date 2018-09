Def: M5S Europa, con manovra popolo Ue cambia, è riscatto cittadini (2)

(AdnKronos) –

“Finora i cittadini hanno sempre vissuto le manovre economiche varate dai loro governi con paura e ansia – prosegue M5S Europa – adesso con il Movimento 5 Stelle la manovra è sinonimo di speranza e riscatto. In particolare, siamo orgogliosi delle misure di contrasto alla povertà come il reddito e la pensione di cittadinanza, del superamento della legge Fornero che aprirà ai giovani nuove opportunità di lavoro, del taglio delle tasse e del Fondo per risarcire i truffati delle banche”.

“Nei prossimi mesi lavoreremo al Parlamento europeo per affermare questa nuova idea di Europa, una comunità dove gli ultimi vengono messi al primo posto e dove i privilegi e gli interessi dei potenti vengono cancellati. Le prossime elezioni europee saranno uno spartiacque e un’occasione di rilancio dell’Europa stessa: chi l’ha condotta in un vicolo cieco, allontanandola dalle priorità che dovrebbero esserle proprie, verrà accompagnato alla porta dal voto dei cittadini”, concludono gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle.

