Def: Malan, debiti e nulla per la crescita

Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Il governo esulta mentre mette in Italia su una strada molto pericolosa, in fondo alla quale c’è la moltiplicazione delle spese per interessi sul debito che costerà molto più del micro reddito di cittadinanza. Inutile prendersela contro chi lancia moniti: il problema è la realtà di una manovra che ci indebita senza fare nulla per la crescita dell’economia”. Lo afferma Lucio Malan, vicecapogruppo vicario di Forza Italia in Senato.

