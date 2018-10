Def: Malan, Upb boccia nota, quasi un falso in bilancio

Roma, 9 ott. (AdnKronos) – “L’Ufficio Parlamentare di Bilancio conferma quanto noi diciamo da giorni: la nota di aggiornamento del DEF è pura propaganda. Non soltanto, infatti, i soldi che prevede per reddito di cittadinanza e quota 100 sono del tutto insufficienti rispetto ai benefici promessi, ma anche le previsioni macroeconomiche sono taroccate perché facciano risultare una riduzione del debito del tutto inverosimile”. Lo dichiara Lucio Malan di Fi.

“I protagonisti del M5S, si trattasse di un altro governo, parlerebbero di falso in bilancio, reato per il quale propongono pene più alte che per l’omicidio, sempre che le commettano altri. Ora, anziché aggredire verbalmente esperti che fanno il loro dovere, come temo faranno, ammettano l’errore e tornino indietro”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...