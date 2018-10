Def: piano Energia e Clima in fase definizione, da presentare a Ue entro fine 2019 (2)

(AdnKronos) – Inoltre, si legge nella Nota di aggiornamento al Def, “verrà aggiornato il sistema della responsabilità estesa del produttore, in linea con le nuove disposizioni europee, in modo da massimizzare l’efficienza del recupero dei materiali”. In merito alle fonti rinnovabili, l’obiettivo generale “è arrivare al 2050 con un sistema energetico alimentato solo da fonti rinnovabili e sostenibili. In tale contesto, sarà varato il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima”.

Sono 6 le sfide principali alle quali il Governo intende dare riposta nei prossimi anni: “proseguire e rendere più ambiziosa la lotta ai cambiamenti climatici riducendo progressivamente i fattori inquinanti, specialmente nel settore della mobilità; incrementare la salvaguardia della biodiversità terrestre e marina e assicurare una migliore e più coordinata gestione delle aree protette e del capitale naturale; limitare il consumo del suolo, prevenire il rischio idrogeologico e valorizzare l’acqua come bene comune; mettere in sicurezza il territorio attraverso la prevenzione e il contrasto dei danni ambientali; promuovere l’uso efficiente e sostenibile delle risorse, governare la transizione verso l’economia circolare e i ‘rifiuti zero’; diminuire progressivamente le infrazioni comminate all’Italia dall’Ue in materia ambientale”.

Infatti, si legge nella Nota di Aggiornamento al Def, il Governo “intende proseguire nello sforzo di ridurre il numero delle infrazioni applicate all’Italia dall’Ue, passate dalle 117 del 2014 alle 59 di oggi. Il 22% delle infrazioni riguarda l’ambiente ed, in particolare, le tematiche dell’inquinamento dell’aria, dei rifiuti e del trattamento delle acque reflue urbane. Il Governo metterà in campo specifiche azioni per seguire ogni procedura e valutare i passi da compiere”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...