Def: Piero Angela, produttività ferma da 15 anni, grave che Stato crei debito

Milano, 6 ott. (AdnKronos) – “La nostra produttività, che è l’efficienza di un Paese, è ferma da 15 anni. La politica deve distribuire equamente la ricchezza e fare in modo che il Paese ne produca. E’ la partita doppia delle entrate e delle uscite, è un ragionamento che fa ogni famiglia, che non lo faccia lo Stato creando questo debito pubblico e soprattutto questo spread che ci porta via decine di miliardi di interessi è molto grave”. Lo ha detto Piero Angela nel corso dell’intervista con Massimo Gramellini di questa sera che ha aperto la terza stagione de ‘Le parole della settimana’ in onda su Rai3.

