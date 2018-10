Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Secondo Di Maio con queste misure”, quelle del Def, “la povertà sarà abolita. In tempi normali se uno avesse detto: aboliamo la povertà per decreto, avremmo chiamato un’ambulanza. L’unica povertà che Di Maio ha abolito, per adesso, è quella di qualche suo amico e collega che prima dichiarava zero e adesso ha redditi significativi grazie a incarichi pubblici”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

