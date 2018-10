Def: Standard Ethics declassa outlook Italia, preoccupati da linguaggio Governo

Milano, 11 ott. (AdnKronos) – Dopo Fitch anche l’agenzia di rating extra-finanziaria Standard Ethics, che misura la sostenibilità delle imprese e il livello di compliance alle indicazioni della Ue, esprime preoccupazione per le nuove politiche del Governo italiano. L’agenzia ha deciso di declassare a ‘negativo’ l’outlook della Repubblica Italiana, che ha rating EE+, un gradino sotto l’eccellenza delle tre E. Ed esprime “forti riserve sulla proposta avanzata dal Governo italiano di fornire una indennità di disoccupazione”.

Le nuove politiche del Governo italiano in materia sociale, economica e di immigrazione “saranno gli argomenti che porteranno a una revisione del Rating italiano”, scrive l’agenzia, spiegando che “l’inatteso deterioramento del linguaggio adottato dal Governo italiano nelle dichiarazioni dirette alle Istituzioni europee – e a volte anche nei confronti di altri Stati membri – genera preoccupazione”.

Con un invito: “Dichiarazioni ufficiali verbali e scritte più equilibrate e prudenti sono fondamentali per future relazioni positive in Europa. Qualsiasi altra opzione potrebbe rappresentare un rischio per l’Unione. Inoltre, come rilevato dalla Banca Centrale Europea, una comunicazione da reality show avrebbe anche impatti negativi sulla credibilità finanziaria italiana”.

