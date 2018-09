Def: Uil Veneto, valuteremo gli effetti senza preconcetti (2)

(AdnKronos) – La UIL mette comunque alcuni paletti: “Sulla flat tax, non vogliamo privilegi per chi ha già ottenuto molto dai precedenti governi. Sulle pensioni valuteremo se la cosiddetta “quota 100” non metta in discussione alcune aperture che avevamo ottenuto con il precedente governo (su lavori usuranti e APE sociale) e che nel calcolo della spesa pensionistica venga separata la parte previdenziale da quella assistenziale, e che la Commissione che deve occuparsene venga finalmente insediata. Valuteremo infine con attenzione quali sono le misure per lo sviluppo, per il mantenimento e la crescita dei posti di lavoro”.

