Def: Zingaretti, governo sbaglia, così Italia muore

Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Il Governo ha la colpa di aver sbagliato la manovra. Aumenta il debito degli italiani e non investe risorse per creare sviluppo e lavoro. Chi presta i soldi all’Italia o non lo fa più oppure chiede più interessi. Cosi l’Italia muore, i cittadini diventano più poveri e i giovani pagheranno un prezzo altissimo”. Lo scrive su Facebook Nicola Zingaretti del Pd.

“Fermatevi perché gli unici che state aiutando sono i nemici dall’Italia, coloro che ci vogliono deboli e subalterni. Non ci meritiamo la deriva della Grecia ma rischiate di portarci lì”, conclude il presidente della regione Lazio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...