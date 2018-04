Design: Mediobanca, legno-arredo settore solido, fatturato +21% in cinque anni

Milano, 13 apr. (AdnKronos) – E’ solido e presenta un fatturato in crescita, negli ultimi cinque anni, il sistema dell’arredo e del legno in Italia, dove si contano in tutto 319 imprese con una forza lavoro che supera le 320mila unità e un giro d’affari da 41 miliardi di euro. L’export riguarda il 38% delle vendite complessive, circa 15,6 mld. In occasione del Salone del Mobile, l’Area Studi Mediobanca ha analizzato un panel di 272 imprese, con fatturato superiore ai 16 mln di euro: il sistema, in generale, ha aumentato del 21,3% il suo giro d’affari tra 2012 e 2016, con il ‘mobilio’ e le cucine tra i settori che vanno per la maggiore.

In particolare, secondo la prima edizione del Focus “Aziende Legno-Arredo”, nel 2016 il maggiore dinamismo ha interessato i produttori di mobilio per ufficio e spazi pubblici che hanno segnato un progresso del 12,5%, seguiti dai produttori di cucine (+8,7%) e materassi (+5,3%). Appaiono meno dinamici i mercati delle poltrone e divani (+1,4%) e dell’illuminazione domestica (+1,3%).

I profili patrimoniali e reddituali “appaiono in progressivo e sostanziale miglioramento nel quinquennio 2012-2016”. Nel sistema del legno e arredo, il Roi (ritorno sull’investimento) passa dal 4,4% del 2012 al 9,5%, con una progressione regolare, così come il Roe, che cresce dallo 0,2% all’8,2%. Anche la struttura finanziaria appare in deciso miglioramento: l’incidenza del debito finanziario sui mezzi propri cala dall’83% al 58,6%, le disponibilità liquide crescono dal 29% dei debiti finanziari al 43,9%.