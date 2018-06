Difesa: Conte, Italia strettamente legata alla Nato

Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Siamo a favore delle misure e degli strumenti di cooperazione tra Stati membri per evitare duplicazioni e dispersione delle spese: dalla Difesa alla Cooperazione Strutturata Permanente, la cosiddetta Pesco, che riunisce 25 Stati UE in una cornice politica e giuridica di impegno comune per la difesa, al Fondo Europeo per la Difesa dove si punta a raggiungere un accordo per la componente industriale”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via domani.

“Tutte queste iniziative si completano e si rafforzano nell’ambito delle attività della Nato, alle quali l’Ue resta strettamente legata, così come il nostro Paese – rimarca dunque il premier – Sempre nel quadro della cooperazione Ue-Nato, prosegue la riflessione per migliorare la mobilità militare, facilitando la circolazione delle forze militari all’interno dei confini europei, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini”.