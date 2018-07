Diritti tv: Marco Foroni nuovo direttore Dazn Italia (2)

(AdnKronos) – La nomina di Foroni segue a stretto giro quella di Veronica Diquattro, che guiderà il business in Italia in qualità di executive vice president revenue: “È un grande piacere per me confermare che Marco si unisce al dream team di Dazn -sottolinea Jacopo Tonoli, chief commercial officer di Dazn-. Marco porterà con noi il suo bagaglio di esperienza e di eccezionale integrità editorial che ne fanno uno dei protagonisti più rispettati nell’ambiente del calcio e, più in generale, dello sport”.

A partire dalla prossima estate, Dazn trasmetterà in esclusiva 114 partite di Serie A a stagione, tra cui l’anticipo del sabato sera, e tutti i 472 match di Serie B, di cui 428 in esclusiva. Altri diritti saranno annunciati presto e la piattaforma Dazn andrà on-line con un’offerta multi-sport per 9,99 euro al mese, senza contratti a lungo termine. “Dazn -conclude Tonoli- continua a rafforzarsi mentre ci stiamo preparando a portare lo sport agli appassionati in una maniera flessibile, moderna e accessibile”.