Diritti tv: Veronica Diquattro nuova executive vice president Dazn Italia (2)

(AdnKronos) – Dazn ha recentemente annunciato il suo ingresso nel mercato italiano dopo essersi assicurato i diritti esclusivi di trasmissione multipiattaforma per alcun delle migliori partite di Serie A e per la Serie B per le prossime tre stagioni. A partire dal 2018/19, trasmetterà 114 partite di Serie A a stagione, incluse le partite del sabato sera, e tutte le 472 partite di Serie B, di cui 428 in esclusiva.

Altri diritti saranno annunciati presto e la piattaforma Dazn andrà on-line quest’estate con un’offerta multi-sport completa per 9,99 euro al mese, senza contratti a lungo termine: “Dazn sta rivoluzionando il business delle trasmissioni sportive dando la possibilità agli appassionati di scegliere cosa, quando, come e dove guardare lo sport con un servizio a costi accessibili e su misura per le abitudini di visione moderne -sottolinea Diquattro-. I contenuti sportivi e le migliori tecnologie del settore si rivolgono sia agli abbonati sportivi attuali che potenziali, e gli appassionati italiani sono pronti per un nuovo modo, più dinamico, di guardare lo sport e sono lieta di poter guidare il team artefice di questo cambiamento”.

Veronica Diquattro è, in ordine di tempo, l’ultima figura manageriale assunta per far parte di Dazn. Prima di lei Thomas de Buhr, entrato a far parte di Dazn come Evp revenue per la Germania, l’Austria e la Svizzera (Dach) proveniendo da Twitter, dove era managing director della Germania. E l’ex presidente di Espn, John Skipper, entrato a far parte di Perform Group come presidente esecutivo in vista del lancio di Dazn negli Stati Uniti, questa estate.