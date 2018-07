Dl dignità: Pd Veneto, ritirare il ‘decreto disoccupazione’ (2)

(AdnKronos) – “In questa situazione – rimarca il segretario veneto – il governo dovrebbe muoversi per favorire l’occupazione, non per contrarla. Invece ha scelto una presa di posizione ideologica. Il decreto assicura maggiori garanzie formali che gli imprenditori aggireranno semplicemente evitando di assumere personale e non rinnovando i contratti a tempo determinato in essere. O, peggio, potrebbero impaurirsi per l’approccio ideologico e di aperto contrasto all’impresa e trasferirsi oltralpe, in territori che offrono strumenti di competizione molto più appetibili rispetto al nostro in termini di semplificazione, accesso al credito, legislazione e fiscale. Stiamo parlando di Slovenia, Romania, Croazia, come ha minacciato questa mattina in un’intervista Giuseppe Covre”.

“Il problema che siamo chiamati tutti a risolvere è quello della produzione della ricchezza. Se non ci sarà crescita non ci sarà ricchezza e, di conseguenza, non ci sarà nulla da ridistribuire”, conclude Bisato.

