Donato un defibrillatore alla Compagnia dei Carabinieri

Il motoclub Le manette del Valdarno e il comitato Estate Faellese hanno donato un defibrillatore Physio Control Lifepak Cr Plus alla locale Compagnia Carabinieri

Entrambi i sodalizi sono da tempo attivi sul territorio valdarnese con iniziative di solidarietà ed aiuto al prossimo: conosciuto, in particolare, il pranzo estivo che il comitato estate faellese organizza per le persone speciali, tra anziani, disabili e persone bisognose. Le manette del Valdarno, di contro, sono particolarmente attive con iniziative quali aste di beneficenza, raccolta di fondi per situazioni particolari (in ultimo gli sfollati del ponte Morandi a Genova) oltre alla normale attività di moto-club, al quale partecipano anche alcuni Carabinieri valdarnesi.

Il defibrillatore, fornito completo di garanzia e manutenzione, sarà utilizzato da militari già appositamente formati con corsi offerti dalla Croce Rossa di Arezzo e si aggiungerà ad un altro apparato già in possesso dei Carabinieri; anche il secondo apparecchio sarà posizionato nella sede del Comando Compagnia e potrà essere utile per le pattuglie in pronto intervento sul territorio.