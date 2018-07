Droga: maxi operazione con 23 arresti a Milano, anche un poliziotto

Milano, 11 lug. (AdnKronos) – Due organizzazioni criminali che gestivano le piazze di spaccio dei quartieri milanesi Comasina e Bruzzano sono state smantellate con una maxi operazione di polizia. Gli agenti, in queste ore, stanno eseguendo una serie di ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di ventitré italiani, tra cui un poliziotto. I due gruppi operavano in città almeno dal 2013 e fino al marzo 2017.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Milano, sopartite con le segnalazioni del commissariato Comasina, oggetto in passato anche di atti intimidatori, che aveva scoperto la vicinanza di alcuni colleghi d’ufficio a pregiudicati della zona.

Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11 presso la Sala Scrofani della Questura di Milano.

