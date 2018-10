Droga: Mirabelli (Pd), interpellanza a Salvini su bosco Rogoredo a Milano

Milano, 6 ott. (AdnKronos) – Franco Mirabelli, vicecapogruppo Pd al Senato, presenterà un’interpellanza al Ministro degli Interni, Matteo Salvini, dopo aver visto le condizioni in cui versa, a Milano, il quartiere di Rogoredo e il ‘boschetto della droga’. “Con l’assessore Maran e il Capogruppo Pd in Comune Filippo Barberis siamo stati a Rogoredo. Guidati dai responsabili di Italia Nostra, che hanno in gestione in “Parco Cassinis” abbiamo attraversato il tremendo boschetto della droga di Rogoredo. Centinaia di disperati in fila tra rifiuti di ogni tipo aspettano gli spacciatori, un quadro terrificante”, afferma in una nota il senatore milanese.

I volontari di Italia Nostra hanno ripulito gran parte dell’area della zona di Porto di Mare ma “non si può tollerare una realtà così per tante ragioni: non c’è solo una situazione inaccettabile per la presenza di bande di spacciatori che controllano quel territorio, c’è la realtà di centinaia di persone abbandonate a se stesse che hanno bisogno di aiuto e certo non lo possono trovare in quel luogo fuori dal mondo e c’è un problema di sicurezza che sta sempre più condizionando la vita del quartiere e della stazione”.

