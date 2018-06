Droga: traffico internazionale tra Italia e Serbia, 12 arresti

Milano, 20 giu. (AdnKronos) – Dodici persone sono state arrestate in un’operazione contro il traffico internazionale di droga e armi tra Italia e Serbia. In particolare gli uomini del nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano hanno eseguito un provvedimento emesso dalla procura di Milano (procuratore aggiunto Laura Pedio e sostituto procuratore Maurizio Ascione) nei confronti di otto cittadini residenti tra Milano e Monza. Altri quattro arresti sono stati messi a segno in Serbia: in manette anche l’uomo ritenuto al vertice del gruppo criminale, da tempo latitante essendo gravato da condanne inflitte dalle autorità italiane per traffico di sostanze stupefacenti. Tutti e 12 sono accusati a vario titolo di far parte del gruppo che movimentava droga e armi provenienti dai Balcani e dalla Spagna attraverso sofisticati sistemi di occultamento.

“La dimensione transnazionale del meccanismo illecito posto in essere dagli indagati -spiegano gli inquirenti- ha reso necessaria fin dall’origine una proficua e sistematica collaborazione con le autorità della Serbia e della Slovenia, realizzata sotto il coordinamento di Eurojust, Europol, del secondo reparto del comando generale della guardia di finanza e della direzione centrale dei servizi antidroga”.

Le indagini, eseguite anche con il supporto dello Scico della Guardia di finanza, hanno portato finora, in Italia, all’arresto di 16 persone e al sequestro di 70 chili di cocaina, 13 di marijuana e due pistole con matricola abrasa e relative munizioni; in Slovenia, all’esecuzione di 33 provvedimenti restrittivi della libertà personale per traffico internazionale di armi e al sequestro di ingenti quantitativi di armi e munizioni.