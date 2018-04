‘E-Prix, Bird primo re di Roma

Roma, 14 apr. – (AdnKronos) – Sam Bird vince la prima edizione dell’E-Prix di Roma, settima tappa del campionato del mondo della Formula E dedicato alle monoposto elettriche. Sul circuito cittadino allestito in zona Eur, circondato da una bella cornice di pubblico, il britannico della Virgin Racing si è imposto davanti al brasiliano Lucas Di Grassi (Audi) e al tedesco André Lotterer (Techeetah) centrando così il secondo successo stagionale dopo quello ottenuto nella prima gara ad Hong Kong.

Niente da fare per il poleman Felix Rosenqvist, che ha condotto a lungo la gara prima di essere costretto al ritiro per un problema alla sospensione della sua Mahindra. Out anche il brasiliano Nelson Piquet Jr. Il francese Jean-Eric Vergne (Techeetah), quinto oggi al traguardo, resta al comando della classifica iridata con 18 punti di vantaggio su Bird.

Buona la prova dell’italo-svizzero Edoardo Mortara (Venturi), che chiude la top ten, mentre Luca Filippi (NIO) si è piazzato tredicesimo.