Easyjet: a giugno traffico +2,3% a 7,9 mln passeggeri

Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Traffico in crescita per EasyJet. A giugno la compagnia low cost ha registrato un aumento del 2,3% dei passeggeri rispetto allo stesso mese del 2017, a oltre 7,9 milioni. Il load factor è aumentato di 0,5 pnti percentuali al 95,4%. Rispetto ai 12 mesi precedenti la crescita è stata del 6,6%. La compagnia ha registrato un aumento dell’1,8% nella capacità e un incremento di 1.4 punti percentuali del fattore di riempimento fino al 93,5%. Le città italiane, spagnole e inglesi, così come le spiagge delle Baleari, si sono rivelate le più popolari nel mese di giugno.

A giugno, EasyJet ha effettuato circa 51.000 voli con una media di 1.700 voli al giorno e ha trasportato sul proprio network europeo oltre 250.000 passeggeri al giorno. Le statistiche non includono le operazioni della compagnia aerea a Tegel, che hanno avuto inizio il 5 gennaio 2018. Nel mese di giugno 2018 sono state registrate 1.263 cancellazioni, pari al 2,7% circa della capacità prevista, in aumento rispetto alle 213 del giugno 2017. Circa 900 cancellazioni sono state causate da scioperi sindacali francesi e italiani, mentre altre 150 da condizioni meteorologiche avverse e da restrizioni Atc.

“L’azione sindacale dell’ATC francese ha causato notevoli disagi nello spazio aereo europeo durante i mesi di maggio e giugno. Abbiamo cancellato preventivamente alcuni voli per dare ai clienti il tempo di cambiare gratuitamente il loro volo o ricevere un rimborso, e ci siamo assicurati di fornire alloggio alle persone interessate”, dichiara Johan Lundgren, ceo di Easyjet. “Condividiamo la frustrazione dei passeggeri per gli scioperi che quest’anno hanno già provocato più di 26 giorni di sciopero e più di 5.000 cancellazioni, interessando le principali compagnie aeree europee e colpendo milioni di passeggeri. Le compagnie aeree hanno suggerito una serie di soluzioni pratiche per ridurre l’impatto degli scioperi ATC sui passeggeri. Continueremo a sollevare la questione con i politici di tutta Europa”.