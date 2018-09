Easyjet: con Vogue sfilata tra le nuvole per lancio estate 2019 (2)

(AdnKronos) – I tre designer emergenti, Stefano Ghidotti e Michele Canziani, designer del brand M140, Salvatore Piccione, creativo del brand Piccione Piccione, Maria Turri Ferro, stilista di Mtf, scelti da Vogue Italia hanno selezionato tre look delle nuove collezioni che hanno sfilato sulla speciale passerella a bordo. La collaborazione tra easyJet e Vogue Italia vola alto: per un’iniziativa che coinvolge il mondo dello smart travel da sempre caratteristica fondante di easyJet, prestando attenzione alle tendenze. Entrambi i brand lavorano per offrire al proprio target strumenti per scoprire il mondo e la bellezza, la moda, la cultura, il tempo libero e i viaggi, e il progetto The Air Catwalk ne esalta pienamente lo spirito.

“Quest’anno abbiamo deciso di celebrare in stile prettamente italiano l’apertura delle vendite dei voli estivi. Durante il mese più importante per il mondo della moda in Europa, easyJet ha presentato la propria collezione Primavera Estate 2019 insieme a quelle di tre stilisti emergenti italiani, selezionati da Vogue Italia”, commenta Noemi Frisoli, Head of Marketing – Southern Europe di easyJet.

Per Sara Sozzani Maino, vice direttore Progetti Speciali & Head di Vogue Talents, “questo progetto con easyJet ha rappresentato nella maniera migliore il legame fra la compagnia e la moda. La scelta di coinvolgere tre designer emergenti sottolinea il desiderio delle nuove generazioni di viaggiare e poter trarre ispirazione dalle mete internazionali.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...