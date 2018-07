Edilizia: Istat, in 4° trim. 2017 permessi di costruire -4,4% (2)

(AdnKronos) – In termini tendenziali, nell’ultimo trimestre del 2017 il numero di abitazioni rilevato per i nuovi fabbricati risulta ancora contraddistinto da una dinamica positiva (+5,7%), come pure la superficie utile abitabile (+7,0%). L’edilizia non residenziale continua, nel 2017, ad essere caratterizzata da una crescita molto robusta, con un aumento medio annuo del 28,8%. Il quarto trimestre, tuttavia, chiude l’anno in decelerazione rispetto ai trimestri precedenti, con un aumento tendenziale dell’8,9%.

Nella media del 2017, commenta l’Istat, si consolidano i segnali positivi sui permessi di costruire, che segnano il terzo anno consecutivo di crescita per il comparto non residenziale e il secondo per quello residenziale. Il primo, infatti, risulta in aumento, seppure con occasionali interruzioni, dal quarto trimestre 2014, e si è riportato nel complesso dello scorso anno su livelli superiori a quelli del 2012. Il settore residenziale, in crescita modesta nello scorso biennio si attesta su valori superiori al 2014.

