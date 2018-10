Editoria: Crimi, M5S contro la ‘non-libertà’ stampa

Roma, 9 ott. (AdnKronos) – “Anche oggi buona parte della stampa e dei quotidiani italiani ci riserva fiumi di fake news. ‘Il MoVimento 5 Stelle attacca la libertà di stampa’: ripetono questa menzogna da mesi sperando che la gente ci creda. Ovviamente nessuno di noi attacca la ‘libertà’ di stampa. Semmai condanniamo la ‘NON-libertà’ di stampa”. Lo scrive il sottosegretario all’Editoria, Vito Crimi, in un lungo post sul Blog delle Stelle.

“Cioè quella condizione per cui alcuni giornali, dovendo rispondere ai loro proprietari che hanno interessi economici magari scalfiti dal governo, utilizzano come clave i loro mezzi di informazione piegando i fatti, a volte stravolgendoli e a volte inventandoli, pur di giustificare quello che scrivono contro il governo. Questa non è libertà di stampa. La libertà l’hanno già ceduta da un pezzo, e hanno fatto tutto da soli, nel momento in cui hanno iniziato ad adeguarsi agli interessi degli editori anziché difendere il diritto dei lettori e dei cittadini ad essere informati”.

“Figurarsi: NESSUNO ha mai augurato licenziamenti, fallimenti o perdita di posti di lavoro (vi invito, da bravi giornalisti che hanno a cuore la verità, a riascoltare le parole originali di Luigi Di Maio e a raccontare quelle). Ma i fallimenti sono un dato di fatto, una circostanza che accade e sta accadendo sempre più spesso. Domandatevi perché. E non date la colpa al governo, è sufficiente farvi un esame di coscienza”.

