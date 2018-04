Editoria: debutta a Vinitaly Agrisole in versione digitale (2)

(AdnKronos) – A presentare la novità saranno il viceministro delle Politiche agricole Andrea Olivero e il dirigente dell’Ispettorato controllo qualità e repressione frodi Gianluca Fregolent e il vicedirettore Il Sole 24 Ore – Radiocor Lorenzo Lanfrancone. Ma le novità non finiscono qui. Dato che il settore agroalimentare oggi è caratterizzato da uno scenario sempre più competitivo di mercati interconnessi e, negli ultimi anni, da una progressiva finanziarizzazione anche dei mercati agricoli, il nuovo quotidiano digitale del Sole 24 Ore offrirà, accanto alle consuete rubriche dedicate alle politica agricola comunitaria e nazionale, alle novità fiscali, alle diverse filiere produttive, alle analisi congiunturali e all’innovazione, anche una panoramica sulle quotazioni in tempo reale di tutte le principali borse merci nazionali e internazionali.

Focus anche sulle grandi operazioni e i bilanci dei grandi gruppi del settore food. Uscendo dai ‘confini’ della carta, infatti, la nuova versione online di Agrisole si arricchirà di nuovi contenuti per continuare a offrire, con la stessa credibilità e autorevolezza e soprattutto lo stesso spirito di servizio, un’informazione aggiornata in tempo reale e completa sul settore agroalimentare e sul mondo della materie prime agricole e dell’industria alimentare, senza rinunciare agli approfondimenti necessari per comprendere un settore in continua e sempre più rapida evoluzione.

Inoltre, per il lancio del nuovo Agrisole, ilsole24ore.com pubblica in esclusiva il videoreportage che porta alla scoperta delle cantine del Quirinale, delle cucine e del salone dei ricevimenti, raccontando la storia della presenza del vino nel palazzo del Quirinale, dal tempo dei Papi ai giorni nostri.