Editoria: in edicola quarto numero Fortune Italia, in copertina Starace e Donnet

Roma, 4 ott. (AdnKronos) – È in edicola il quarto numero di Fortune Italia. In copertina, l’amministratore delegato dell’Enel, Francesco Starace, e il ceo di Generali, Philippe Donnet. Il focus è sulle ‘nuove strategie’, con la società elettrica che continua a spingere sull’innovazione e il Leone di Trieste che si appresta a lanciare il nuovo Piano 2019-2021.

Donnet spiega quali sono le linee guida di una nuova fase di sviluppo, che si apre dopo aver centrato gli obiettivi finanziari e industriali dell’ultimo piano. Starace parla delle scelte che hanno portato la società nella classifica Change the World di Fortune, che premia le grandi aziende che hanno un impatto sociale positivo con le attività che rientrano nel core business aziendale. L’altro approfondimento sul ranking è dedicato a Msd Italia, la consociata italiana del gigante della farmaceutica Merck & co, seconda nella graduatoria per la sfida, vinta, all’Ebola. Ne parla l’amministratore delegato, Nicoletta Luppi.

Nel numero anche la storia dei Sella, con l’amministratore delegato del Gruppo, Pietro, che ha scelto di puntare su un futuro aperto e condiviso, sposando la filosofia dell’innovazione nell’industria del fintech. Poi, i nuovi arrivati sul mercato. Dalla banca tedesca N26, creata a misura di smartphone, alle dieci startup più interessanti del settore. Ci sono poi gli istituti di credito, popolari e banche di credito cooperativo, che stanno vivendo un processo di riforma ancora da completare.

