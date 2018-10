Editoria: Renzi, Di Maio contro stampa, ma non erano ‘nuova sinistra’?

Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Il mondo editoriale si è accorto che un vicepremier che fa il tifo per la chiusura dei giornali non è un gran modello per la democrazia. Ma che strano eh! Frasi come quelle di Di Maio le avevamo già lette in giro per il mondo, ma non in Italia”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

“Penso che almeno smetteranno di dire che ‘i grillini sono la nuova sinistra’ e che noi dovevamo allearci con loro. Funziona così: prima hanno attaccato me e le persone vicino a me con un’azione scientifica di fakenews. Poi hanno iniziato a prendersela con i funzionari dello Stato e con i vertici europei. Quindi attaccano i giornali”.

“Capite perché serve una Resistenza Civile? Nel frattempo un giornalista ex Repubblica e ora Fatto Quotidiano, Giovanni Valentini, scrive: ‘Se molti di quelli che attaccano il governo giallo-verde fossero stati meno critici e ostili nei confronti dei governi di centrosinistra, forse oggi non saremmo in queste condizioni…’. Parole sante, amici”, conclude.

