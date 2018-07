Efficienza energetica, ecco come investire con meno rischi

Roma, 2 lug. – (AdnKronos) – Promuovere progetti di efficienza energetica riducendo l’incertezza per clienti e investitori. Fire (Federazione italiana per l’uso razionale dell’Energia), ha avviato un accordo di collaborazione per promuovere l’approccio di standardizzazione dei progetti di efficienza energetica dell’Investor Confidence Project (IPC).

Lo scopo del Progetto, che riunisce a livello europeo una rete di investitori, è quello di analizzare e stimolare le trasformazioni del mercato nel campo dell’efficienza energetica in Europa, migliorando l’accesso ai finanziamenti e dunque la realizzazione di progetti di efficienza energetica.

La metodologia, che è stata messa a punto sulla base dell’analisi di best practice, migliora la trasparenza, la coerenza e l’affidabilità dei progetti di efficienza energetica e quindi la fiducia degli investitori in questo mercato. Icp ha sviluppato, inoltre, la certificazione Investor ready energy efficiency (Iree) rilasciata a progetti sviluppati secondo i protocolli Icp e verificati in modo indipendente da un professionista che assicuri la qualità Icp.

Iree è già disponibile per la realizzazione di progetti di efficienza energetica negli edifici, nell’industria e per efficientamento dell’illuminazione stradale. Il network Icp coinvolge un gran numero di investitori, che rappresentano 1,5 miliardi di euro di capitale; alcuni di essi forniscono incentivi ai progetti Iree.

L’Investor confidence project è stato avviato negli Stati Uniti nel 2011 con il sostegno del Environmental Defense Fund, ed esportato in Europa nel 2015 grazie al programma di ricerca Horizon 2020 della Commissione europea. Nel gennaio 2017, ICP ha avviato una partnership con Gbci, che garantirà una copertura globale del Sistema Icp e della Certificazione Iree.

Fire, che collabora per promuovere la diffusione in Italia ha in programma per il 10 luglio il primo seminario divulgativo “Webinar Presentazione dell’Investor Confidence Project: una nuova metodologia per i progetti di efficienza energetica”, cui seguiranno altre iniziative.