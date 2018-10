Electrolux: assessore Donazzan, a Susegana garantita stabilità produttiva

Venezia, 9 ott. (AdnKronos) – Nella sede del Ministero per lo sviluppo economico si è riunito oggi il tavolo di aggiornamento relativo al programma industriale dell’azienda Electrolux per l’ultimo quadriennio, siglato tra azienda, ministero, parti sociali e Regione Veneto. La Regione Veneto è stata rappresentata dall’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, assistita dal responsabile dell’Unità regionale di crisi.

“L’incontro –riferisce l’assessore – ha svolto una disamina sui diversi siti produttivi di Electrolux in Italia e, per quanto riguarda il Veneto, ha consentito di evidenziare che la realtà di Susegana è riuscita a raggiungere e a mantenere un congruo livello di produzione, tale da garantire la stabilità dell’attività produttiva e il mantenimento del tempo pieno per le sue maestranze”.

“Le informazioni fornite oggi dall’azienda – commenta Elena Donazzan – dimostrano l’efficacia dell’accordo raggiunto nel 2015, al quale la Regione Veneto ha contribuito in termini economici”. Il confronto e il monitoraggio delle attività produttive di Electrolux, e quindi anche dello stabilimento di Susegana, continueranno nei prossimi mesi, al fine di verificare la tenuta del trend di sviluppo aziendale.

