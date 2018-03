Elezioni: a Vicenza il dem Dalla Rosa punta al dopo Variati

Vicenza, 11 mar. (AdnKronos) – In Veneto sono solo due i capoluoghi di Provincia che andranno al voto a maggio per le elezioni amministrative: Vicenza e Treviso. Nel capoluogo berico, finisce l’era Variati. L’esponente di lungo corso democristiano della prima ora e poi nel Pd, voleva lasciare la sua poltrona di primo cittadino al suo fedelissimo, e attuale vicesindaco, Jacopo Bulgarini d’Elci.

E invece, il responso delle primarie del centrosinistra a Vicenza è stato ben diverso, e ha incoronato Otello Dalla Rosa. Il 49enne manager dell’azienda vicentina “Ferretto group”, sposato con due figli ed esponente del Pd e dell’associazione “Vinòva,” sarà dunque il candidato ufficiale che la coalizione di centrosinistra presenterà alle prossime elezioni amministrative del 2018 in città. Il risultato ufficiale ha visto Dalla Rosa superare i due rivali, il giovane Giacomo Possamai e appunto Jacopo Bulgarini d’Elci, per una manciata di voti.

E Dalla Rosa, nonostante il risultato del Pd in calo anche qui a Vicenza, a tutt’oggi sembra il candidato più accreditato a succedere ad Achille Variati sulla poltrona di primo cittadino, almeno stando ai primi sondaggi ufficiosi, ma la corsa è ancora lunga e i pronostici potrebbero ben presto ribaltarsi.