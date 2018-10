Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Non c’e’ nessuna intenzione di fare alleanze pre elettorali” con la Lega. “Lo abbiamo sempre detto, non abbiamo mai tradito questo principio: no ammucchiate, no a liste con personaggi provenienti da altre forze politiche”. Ad affermarlo, a margine della sua visita in Basilicata, è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio. Con la Lega, spiega, “il nostro è un contratto di governo. Ci siamo messi insieme a livello nazionale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...