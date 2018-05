Elezioni: in Veneto il 10 giugno 46 i Comuni al voto, oltre 500 mila gli elettori

Venezia, 11 mag. (AdnKronos) – Sono 46 i comuni della Regione Veneto in cui si andrà a votare il 10 giugno. Si voterà in dieci comuni con popolazione superiore alla soglia dei 15.000 abitanti e per i quali viene applicato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno, (in programma il 24 giugno), mentre saranno 526.175 gli aventi diritto al voto su una popolazione totale di 631.356 abitanti.

E saranno le prime elezioni per Barbarano Mossano (Vicenza) e Borgo Veneto (Padova), i due nuovi comuni istituiti nel 2018 nel Veneto. Soltanto due i capoluogo di provincia interessati a questa tornata elettorale: Vicenza a Treviso, con sfide dirette tra Centrodestra e Centrosinistra.